Ecco chi è il fidanzato di Roberto Bolle | Daniel Lee | “Ho cercato di tenerlo segreto”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 18 dicembre 2022)è sicuramente uno dei più celebri e conosciuti ballerini del mondo. La sua fama lo precede così come la sua bellezza. L’uomo ha fatto sognare con la sua grazia grandi e piccini.ormai è stato pizzicato da un po’ con un bellissimo ed affascinante uomo. La notizia ed il nome sono stati resi noti da Dagospia e l’affascinantediLee. La sua carriera è ricca di successi ed ha raggiunto anche l’impensabile, si è esibito per la regina Elisabetta ed anche in presenza del presidente Putin. È riuscito ad essere etoile in due continenti diversi e ha danzato fianco a fianco con Carla Fracci, Eleonora Abbagnato e tante altre regine della danza.chi è il ...