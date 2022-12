E' morto l' attore Lando Buzzanca | icona della commedia sexy all' italiana

Il Post

"Rannicchiato in un letto scheletrico, sfinito e drammaticamente lucido", così Tomaselli aveva descritto lo stato di salute dell'puntando il dito contro la struttura curante. "Le amorevoli ...Al cinema tornò in ultimo con I Vicerè (2007) di Roberto Faenza, grazie al quale vinse il Globo d'oro come miglior, e Chi salverà le rose (2017) di Cesare Furesi, dove insieme a Carlo Delle ... È morto a 87 anni l’attore Lando Buzzanca L'attore era ricoverato da due settimane al Gemelli. Il figlio: 'Speravo passasse con noi il Natale invece non ce l'ha fatta' ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...