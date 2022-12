E’ morto Lando Buzzanca | l’attore aveva 87 anni

Leggi su italiasera

(Di domenica 18 dicembre 2022) (Adnkronos) – E'. Lo conferma all'Adnkronos il figlio Massimiliano, spiegando che l'87enne attore palermitano, che era ricoverato al Gemelli, "si è spento serenamente intorno alle 14. Ieri ero venuto a trovarlo – racconta Massimiliano– e credo mi abbia riconosciuto perché si voleva alzare. L'ho convinto a rimanere a letto. Certo, le sue condizioni non erano delle migliori, ma speravo che almeno questo Natale lo passasse con noi. Quando mi hanno avvisato per dirmi che era peggiorato, stavo uscendo da casa per andare a trovarlo, ma sono arrivato tardi".