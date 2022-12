E’ morto Lando Buzzanca

(Di domenica 18 dicembre 2022). Aveva 87 anni ed era ricoverato a Roma presso il Policlinico Gemelli. Da tempo soffriva di una malattia neurodegenerativa. Nato a Palermo nel 1935 da una famiglia di attori, esordisce sul grande schermo nel 1961 grazie al film di Pietro Germi Divorzio all’Italiana. Il successo più grande arriverà 10 anni dopo con Il Merlo Maschio, appartenente al genere commedia sexy di cuidiverrà uno dei principali interpreti nella prima fase, salvo poi dedicarsi ad altro. Ha recitato con personaggi come Totò, Delia Scalia, Claudia Cardinale, Joan Collins. Dopo alcuni anni passati a lavorare in teatro e meno impattanti dal punto di vista mediatico, conosce una seconda notorietà grazie alla fiction. Nel 2005 con Mio Figlio rompe alcuni tabù su Rai1 affrontando il tema dell’omosessualità. Fu un grande successo d’ascolti. ...

