E' morto Lando Buzzanca

(Di domenica 18 dicembre 2022) E'a Roma. L'attore, in equilibrio tra il cinema più serio con autori come Germi e Lattuada, e la commedia...

Agenzia ANSA

a RomaBuzzanca. L'attore, 87 anni, era ricoverato presso il policlinico Gemelli. FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti SpettacoloSinisa Mihajlovic, da Cremonini a Vasco: ...15.20 Addio all'attoreBuzzanca E'l'attoreBuzzanca. Aveva 87 anni. Era ricoverato presso il Policlinico Gemelli, a Roma. Nato a Palermo il 25 agosto 1935 in una famiglia di attori, si trasferisce a Roma a 17 anni. Il suo ... È morto Lando Buzzanca, aveva 87 anni - Cultura & Spettacoli Scheletrico, incapace ormai di camminare e di parlare, rannicchiato in un letto del Policlinico Gemelli dopo una brutta caduta dalla sedia a rotelle avvenuta nella rsa dov'era ricoverato ...