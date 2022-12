Dybala | «Non proverò mai più questa emozione»

(Di domenica 18 dicembre 2022) Le parole di Paulo, attaccante della Roma, dopo la vittoria nella finale Mondiale contro la Francia Pauloha parlato dopo la vittoria dell’Argentina nella finale Mondiale contro la Francia. L’attaccante della Roma è stato decisivo segnando un calcio di rigore. PAROLE – «Penso a Córdoba, a tutto. Entrare così, al freddo, non è stato facile, ma stavo benissimo di testa. La sensazione che abbiamo ora non la avremo mai più». L'articolo proviene da Calcio News 24.

ci riesce fino a dieci minuti dalla fine, perché il calcio è strano e regala sempre incredibili ... Tutti a segno gli argentini con Messi,, Paredes e Montiel, autore del gol che ha chiuso il ...Ecco, a 35 anni Messi ha capito chepoteva più permettersi di essere chi volevano che lui fosse. Gago , Higuain, Mascherano , El Pocho Lavezzi , idem nel 2018 mettendoci dentro anche, Lo ... Dybala: "Il rigore Non è stato facile, questa sensazione resterà per sempre" Finale del Mondiale: Paulo Dybala arriva sul dischetto, tira e segna il rigore. Intanto a 7 mila chilometri di distanza in Algarve, i suoi compagni della Roma in ritiro sono seduti in una sala cinema.L’Argentina è campione del mondo. Paulo Dybala è campione del mondo. Può essere la svolta per la stagione della Roma, perché avere un attaccante che ha vinto ...