Due ore prima di morire | Mario Sconcerti | la straziante rivelazione della figlia

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 dicembre 2022) Una morte improvvisa, che ha sconvolto il mondo del giornalismo, del calcio e dello sport in generale: a 74 anni ci ha infatti lasciato, firma del CorriereSera, una firma che ha fatto la storia di questo mestiere. Era in ospedale, ma per controlli di routine, per accertamenti, ese ne è andato via così, all'improvviso, in modo inaspettato e per questo, se possibile, ancor più doloroso. E il fatto che la morte diabbia sorpreso tutti, lo conferma anche la, Martina, che su Instagram ha voluto salutare con affetto e commozione suo padre: "Ci eravamo sentiti due oree mi hai detto di stare bene. Te ne sei andato con un colpo di scena, come volevi tu", ha scritto Martina. E ancora, su Instagram, ha spiegato: "Mi ...