Donnamaria piange per Antonella | lei ride | “Perché sei felice se mi vedi stare male?”

(Di domenica 18 dicembre 2022) Edoardoha lasciatoFiordelisi un paio di giorni fa, ma purtroppo sta ancora moltoper lei. Dopo la puntata si è isolato e la Fiordelisi è andata a cercarlo: “Al di là di tutto non voglio vederticosì.ti stai isolando adesso? Lo farai dopo, non ora, non l’hai mai fatto in questi giorni quando stavi sempre con i tuoi amici e le tue amiche“. Edoardo ha provato ad allontanarla e cosìè tornata in modalità attacco: “Mi sento mancata di rispetto, i video parlano, ma questo non toglie il sentimento che provo per te. Qual è il sentimento? Non lo so. Vieni, bevici su. Magari un giorno chiariremo“. La gieffina ha poi aggiunto: “Ovviamente io non tornerò a essere quella di prima. Tu con me hai fatto l’orgoglioso, con me non ti sei comportato bene ...