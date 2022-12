Don Trussardi | Caritas | “Trenta posti letto in più al dormitorio del Galgario”

Prima Bergamo

Roberto, trenta posti in più al Galgario, bastano "No, non bastano ancora. In stazione e nelle zone limitrofe venti - venticinque senzatetto dormono ancora all'esterno e fra questi ci ...... il branco contro Nikita Pelizon: è ora di dire basta di Mario Manca Hunziker -, l'ultima ...Riri sia tornata al suo originale WORK! WHERE HAVE YOU BEEN Ti chiediamo per favore STAY e'T ... Bergamo, cinquecento persone salvate dal freddo. Grazie alla Chiesa (e al Comune)