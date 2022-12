Diretta Argentina - Francia ore 16 | probabili formazioni e come vederla in tv e streaming

Tuttosport

Ci siamo, è il giorno dell'atto finale del Mondiale in Qatar . Da una parte c'è l', che sogna di riportare in patria la Coppa del Mondo che manca dal 1986 , con Messi che spera finalmente di aggiungere alla sua incredibile collezione l'ultimo grande trofeo che manca ...... perdendo lo scontro con l'. Quella con l' Albiceleste è stata la peggior partita ... Nella fase a eliminazioneha smarrito la sua brillantezza sotto porta, ma il suo mondiale è comunque ... Adani in diretta su Argentina-Francia: l'augurio e il messaggio per la telecronaca Atto conclusivo dei Mondiali Qatar 2022. Oggi l'ultima sfida, è in programma la finalissima. Questo il programma e la diretta televisiva della sfida.Domenica ore 16 RAI 1 telecronaca Rimedio-Di Gennar ...Il Mondiale in Qatar si chiude con la super sfida tra Albiceleste e Blues: Messi può finalmente coronare il suo sogno, Mbappé a soli 23 anni può già mettere la seconda Coppa del Mondo in bacheca ...