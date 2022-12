Dimissioni Trentalange | decisione UFFICIALE | il comunicato dell’AIA

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 dicembre 2022), è: l’ex arbitro non è più il presidente. Ilcondiviso sui canali dell’Associazione Alfredoha rassegnato le proprieda Presidente, che lo ha confermato con un. IL– Alfredoha rassegnato ledalla carica di Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri. Questa sera, alle ore 21, i Componenti del Comitato Nazionaleincontreranno in videocall i Presidenti delle rispettive macro regioni per spiegare le ragioni di questa scelta. L'articolo proviene da Calcio News 24.