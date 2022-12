Delirio a Napoli per la finale Mondiale | tifosi in piazza per l’Argentina! VIDEO

(Di domenica 18 dicembre 2022) Manca sempre meno alledelin Qatar. Alle ore 16 italiane, si sfideranno Argentina e Francia allo Stadio Lusail. Oltre alla Coppa del Mondo in palio, quella di questo pomeriggio è anche una sfida generazionale tra Mbappé e Messi. Il numero dieci francese è alla ricerca del suo secondoad appena 23 anni, mentre il fuoriclasse argentino è alla ricerca di quel trofeo che suggellerebbe una carriera straordinaria. In questo, la grande assente è stata certamente l’Italia che non è riuscita a qualificarsi per il Qatar da campione d’Europa in carica.ArgentinainperQuesto ha permesso aiitaliani di tifare liberamente per le ...

Calcio - Argentina - Francia, oggi è il gran giorno . Alle 16.00 va in scena la finale della Coppa del Mondo in Qatar e tantissimi argentini sono già riuniti a piazza Dante dove seguiranno l'... Sabato 10 dicembre sembra una data come tante, riflettendo è carica di significati. Come se le favole avessero porte girevoli. Esce in lacrime dal Mondiale e da se stesso Cristiano Ronaldo, l'ex CR7 d ...