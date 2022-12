Dalle 16 | 30 i “Girgenti” per le vie di Monreale | spettacolo finale alle 18 | 30

(Di domenica 18 dicembre 2022)– Canti, balli tipici della cultura siciliana oggi per le vie di. Ad esibirsi, a partireore 16,30 sono i ””, un gruppo etno folk formato da circa 50 elementi. Partendo dalla Chiesa degli Agonizzanti, percorreranno via A. Veneziano, via Venero, via della Repubblica, corso P. Novelliper fare ritorno a piazza Guglielmo II. Qui, intorno18,30, terranno loconclusivo. Tutte le coreografie e i balli, conservano un elemento comune, rappresentano infatti i tipici mestieri di un tempo oramai remoto, nonchè le preghiere e le esortazioni con le quali i lavoratori iniziavano la giornata, oltretipiche rappresentazioni sceniche del mondo rurale siciliano e in particolare agrigentino. Il Gruppo Folkloristico ...

