Dalla foresta alle nostre tavole | ci stiamo mangiando l’Amazzonia

(Di domenica 18 dicembre 2022) Un primo passo è stato fatto. Nei giorni scorsi il Parlamento europeo ha raggiunto un accordo con gli Stati membri per bloccare l’importazione dei prodotti agricoli che hanno un diretto impatto sulla dezione. Per ora è una buona intenzione, occorrerà vedere i fatti. Sul banco degli imputati da anni c’è la soia, il legume coltivato in Brasile, molto spesso in terre sottratte alla, con un impatto ambientale e sociale devastante. Il flusso commerciale parte dai fiumi che solcano, attraversa porti fluviali gestiti dai grandi traders delle commodities agricole e passa nei villaggi indigeni. Non ha solo un impatto sullae, dunque, sui cambiamenti climatici. Dietro le produzioni intensive c’è spesso un sistema di sfruttamento ai limiti della schiavitù, che coinvolge migliaia di aziende ...