Da Milano a Roma | le altre piazze della festa per la vittoria dell’Argentina ai Mondiali – Le foto e i video

Leggi su open.online

(Di domenica 18 dicembre 2022) Napoli si è riversata in strada già in mattinata, prima dell’inizio del match, per sostenere a distanza l’Argentina e manire tutto il suo supporto all’albiceleste. Ma quando la partita è finita e l’Argentina ha battuto ai rigori la Francia – in una finale combattutissima, tenuta aperta fino all’ultimo dalla tripletta di Mbappé – una marea di tifosi si è riversata anche nelleitaliane, da. A Napoli il corteo disi spostava nei quartieri spagnoli per omaggiare l’indimenticato diez argentino Diego Armando Maradona, che nel 1986 aveva alzato la coppa del Mondo in Messico così come oggi, 36 anni dopo, Messi l’ha alzata in Qatar. A, dove la comunità non è particolarmente numerosa, decine di tifosi hanno celebrato la ...