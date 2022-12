Curtoni seconda in SuperG St Moritz | quinta Goggia

Leggi su funweek

(Di domenica 18 dicembre 2022) (Adnkronos) – Altra splendida gara in Coppa del Mondo di Elena. L’azzurra, dopo la vittoria in discesa, chiude al secondo posto oggi neldi St(decimo podio in carriera) a soli 12 centesimi dalla campionessa statunitense Mikaela Shiffrin vincitrice in 1.13.62 con la vittoria numero 77 in carriera in Coppa. La sciatrice di Vail si porta a sole cinque vittoria dal record assoluto della Coppa del mondo che appartiene a Lindsay Vonn. Terzo posto a 40 centesimi dalla Shiffrin per la francese Romane Miradoli al primo podio stagionale, quarta la svizzera Michelle Gisin ela campionessa bergamasca Sofiache con la mano fratturata chiude in 1.14.22. Funweek.