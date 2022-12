Curtoni seconda in superG a St Moritz | vince Shiffrin

(Di domenica 18 dicembre 2022) SAINT(SVIZZERA) (ITALPRESS) – Elenaha chiuso al secondo posto ildi Saint, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. L'azzurra, con il crono di 1'13?74, si è arresa solo alla statunitense Mikaela, che l'ha preceduta di 12 centesimi. Sul podio anche la francese Romane Miradoli, terza a 40 centesimi da. Quinto posto di Sofia Goggia a 0?60, 11esima Federica Brignone a 1?25. Così le altre italiane in gara: 28esima Laura Pirovano, 30esima Roberta Melesi, 31esima Karoline Pichler e 36esima Nadia Delago. Uscite Marta Bassino e Nicol Delago. In classifica generale,sale a 575 punti e solidifica il primato davanti a Goggia (470).– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).

