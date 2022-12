Cuciniamo insieme | linguine fagioli e cozze

Leggi su panorama

(Di domenica 18 dicembre 2022) Con un occhio alla cena della vigilia per questa ultima domenica di Avvento abbiamo pensato a una ricetta facile facile che sposa il profumo del mare con la consistenza dei sapori di fine autunno. È un piatto anche economico, il che non guasta di questi tempi, ma che soddisferà anche i palati più esigenti e serve a rivalutare lesovente relegate a un consumo residuale dei mesi estivi. In Italia ci sono ottimi allevamenti di mitilicoltura con alcune zone altamente vocate (Taranto, Olbia, il Delta del Po, la laguna di Orbetello) anche se questa ricetta è ispirata a un luogo d’incanto: il Conero. Lì, in questo paradiso di pini e sassi che si getta come un enorme masso nell’Adriatico, si pescano i moscioli; sonoselvatiche che però non si trovano in inverno. E però la ricetta nasce in quel pezzo di costa delle meraviglie. Ingredienti - ...