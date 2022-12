Crisula Stafida nel film tv “Din Don – Bianco Natale” su Italia 1

Leggi su lopinionista

(Di domenica 18 dicembre 2022)torna a vestire i panni della simpatica Gina in “Din Don –”, diretto da Paolo Geremei (e prodotto da Sunshine Production di Bruno Frustaci e Alessandro Carpigo), che andrà in onda domenica 18 dicembre alle ore 21.15 su1. In questo quinto capitolo di “Din Don” (serie ditv che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico) Gina sarà ancora più peperina e farà ingelosire parecchio il suo Edoardino. Ilè stato girato in Val di Sole, in Trentino, con i suoi splendidi paesaggi tipici, i mercatini die tanta neve. Quale contesto migliore per entrare nel pieno mood natalizio? “Din Don –” è una commedia natalizia pronta a regalare spensieratezza e sorrisi. Nel ...