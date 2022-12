Covid e influenza | news di oggi Fiaso | ospedali sotto pressione | non affollare Ps LIVE

(Di domenica 18 dicembre 2022) "Il mix die sindromi simil infuenzuali, in concomitanza anche con le ferie natalizie del personale sanitario, sta mettendo a dura prova gliitaliani". Così il presidente dalla Federazione italiana aziende sanitarie eere (), Giovanni Migliore che ribadisce "la raccomandazione-appello di sempre: non affollate i Pronto soccorso e gliquando è possibile essere curati a casa"

A Milano Covid e influenza pesano sull'attività delle imprese del terziario: in questo mese di dicembre mancheranno oltre 98.000 lavoratori, il 5,8% del totale, con un impatto negativo sulla perdita di ... Influenza e Covid, si possono contrarre insieme Ecco quello che c'è da sapere Il microbiologo Vittorio Sambri: "Siamo in una situazione surreale, il coronavirus non finisce per decreto". Il ruolo degli antivirali nei casi di ...Milano «scotta» anche per l'influenza che sta svuotando i negozi di personale, quei «santi» commessi pronti a esaudire i desiderata dei clienti a caccia di regali. E quando il lavoratore sembra averla ...