Covid Cina | da stop restrizioni alle vacanze | previste tre ondate invernali

Leggi su italiasera

(Di domenica 18 dicembre 2022) (Adnkronos) – Dalla revoca delleper il Capodanno cinese, fino al ritorno al lavoro dopo le ferie. Sono questi gli scenari che fanno da sfondo a quelle che gli epidemiologi indicano come tredi coronavirus in arrivo nella stagione invernale in. I casi registrati attualmente, riflette la Bbc, sono sottostimati rispetto alla reale diffusione del contagio dato che le autorità di Pechino hanno deciso di non indicare più gli asintomatici nel loro bollettino quotidiano. Oggi, ad esempio, il governo cinese ha segnalato solo 2.097 nuovi casi giornalieri. Citato dalla Bbc, l’epidemiologo Wu Zunyou ha detto di ritenere che l’attuale picco di contagi durerà fino a metà gennaio, mentre la seconda ondata verrebbe innescata dai viaggi di massa a partire dal 21 gennaio durante ...