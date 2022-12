ilGiornale.it

Dopodiché, si gioca aNon abbiamo fatto tutto bene, ma come in questo Mondiale, c'era cuore ... Questo nondire che i giocatori che sono usciti fossero più colpevoli degli altri. Non abbiamo ...Quando sfiori unae poi ti sfugge, è ancora più difficile da digerire ma bisogna accettarlo'. ... Questo nondire che i giocatori che sono andati via fossero più colpevoli di altri. Non ... Cosa vuol dire la terza stella per l'Argentina Fabio Marchese Ragona: "Santo Padre. Grazie, intanto, per questo regalo che fa a tutti i telespettatori di Mediaset, e non solo, ancora una volta per questo Natale. Questa sera parleremo di tanti argo ...Rispetto alle emergenze che preoccupano il mondo intero, il dibattito italiano è spesso dominato da questioni marginali, o che ci risucchiano verso il passato ...