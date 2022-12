Globalist.it

Anche ieri - prosegue nel post - si sono infilati nel lungoe hanno scatenato la loro idiozia. La misura è colma e mi aspetto che le autorità agiscano per quanto di loro competenza. Oltre non ...A Sampierdarena, per l'accensione saranno presenti l'assessore al Commercio,Loco e Tradizioni ... oggi la tradizionale cerimonia conIl Nano Morgante - Come va, va Un centro giovani al Lido ... Corteo pro-rave: Bologna nel caos, Lepore infuritato ma Meloni non chiede le dimissioni di Piantedosi Un caos, ma siccome al Viminale c’è Piantedosi non abbiamo sentito le solite lamentele di Salvini e Meloni che ad ogni starnuto chiedevano le dimissioni di Luciana Lamorgese. Alla luce della manifesta ...La manifestazione si è conclusa al piazzale di Poggio Imperiale, di fatto con un rave party corredato di musica techno diffusa da tre impianti di amplificazione.