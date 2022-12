Corea del Nord lancia missili balistici verso il Mar del Giappone

Adnkronos

Il 2022 si avvia verso la fine, e Kim Jong - un sembra intenzionato a battere ogni record prima di salutare il nuovo anno. DallaNord continuano i lanci di missili balistici verso il mareGiappone: con i due partiti ieri, sono 35 i missili che hanno sorvolato il territorio nipponico nel solo 2022. Un nuovo lancio ...TOKYO, 18 DIC Due missili balistici sono stati lanciati dallaNord nel MarGiappone, secondo quanto riferito dalle forze armate di Seul. Sono stati lanciati dalla provincia nordcoreana settentrionale di Tongchangri fra le 11:13 e le 12:05, ora ... Corea del Nord lancia missili balistici nel mar del Giappone La Corea del Nord ha scagliato due razzi balistici nel mare Orientale, in un anno record per lanci ordinati da Kim Jong-un: 35 missili nel solo 2022 ...COSA DOVRESTI SAPERE SULLA FIFA – Questa è la Coppa del Mondo FIFA, che non hai potuto guardare ieri sera, ma oggi vuoi sembrare ...