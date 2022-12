Consumi degli italiani | motori in calo del 6 | 2% nel 2022

(Di domenica 18 dicembre 2022) Gli acquisti per la casa (+2,6%) tengono a galla il mercato dei beni durevoli compensando, almeno in parte , il crollo del settore( - 6,2%): secondo i dati dell'Osservatorio Findomestic, ...

QN Motori

Gli acquisti per la casa (+2,6%) tengono a galla il mercato dei beni durevoli compensando, almeno in parte , il crollo del settore motori ( - 6,2%): secondo i dati dell'Osservatorio Findomestic 2022, ..."Le spese deienergetici della nostra sede comunale, nell'ex scuola Bertini, sono ... quindi dovremmo essere aiutate, avere perlomenosconti ma siamo costretti a sostenerci da soli. Il ... Consumi degli italiani, auto in calo del 6,2% nel 2022 Si lamentano, i maggiorenti di Confindustria, perchè i consumi ristagnano e il rischio recessione è sempre vicino. Ma gli italiani, a pochi giorni da Natale 2022, dopo il caro bollette si trovano trav ...Questo articolo apparve il 30 giugno 1974, ed è straordinario. Una meraviglia di stile e di pensiero di Goffredo Parise.