“Con Maradona non sarebbe successo” | Alvino attacca Messi dopo la vittoria dell’Argentina

(Di domenica 18 dicembre 2022) Si è da poco concluso il Mondiale in Qatar 2022 con il verdetto che forse, in molti o quasi tutti, speravano: l’Argentina è campione del Mondo. L’Albiceleste capitanata da Lionelha saputo rialzarsila sconfitta nel match inaugurale contro l’Arabia Saudita e, partitapartita, è riuscita a trovare il giusto equilibrio per arrivare fino in fondo. È stata una finale memorabile, tante giocate d’alta classe, la qualità era tanta, infiniti colpi di scena, una sfida da cardiopalma ma alla fine, ad alzare la coppa al cielo, sono stati gli argentini. Argentina Campione del Mondo,contro: il motivo In particolare, proprio in occasione dell’atto di alzare la coppa, è stato dato aun abito tipico del Qatar che la Pulce ha dovuto indossare. Questo ...

L' Argentina torna a vincere un Mondiale dopo 36 anni, e a festeggiareil popolo argentino c'è anche quello napoletano: a Napoli è esplosa la gioia per il trionfo iridato ......anche la Coppa del Mondo e può finalmente sedersi sul trono accanto a Diego Armando. L' ... Chiudere la mia carrieraquesto, non posso chiedere altro. E' una cosa davvero esaltante. Non so ... Argentina campione del mondo, Napoli esplode di gioia nel segno di Maradona: festa in strada con le bandiere… Nel suo editoriale per Canale 21 il giornalista Umberto Chiariello ha dichiarato: "E' finito il mondiale del mazzettaro. Non parliamo di una persona fisica ma di uno stato. L'emiro del Qatar è uno sta ...Argentina campione del mondo, Napoli esplode di gioia nel segno di Maradona: festa in strada con le bandiere Albiceleste [VIDEO] ...