Clizia Incorvaia | spacco vertiginoso | Quando è sexy il tatuaggio

Youbee Magazine

Non è mancato un nuovo battibecco tra Antonella Fiordelisi e Micolal GF Vip 7. L'ex schermitrice è venuta a conoscenza che la siciliana ha discusso con ... La sorella dil'ha zittita ...... per poi rettificare prontamente ed aggiungere altri due posti a tavola, ovvero pere Paolo Ciavarro. Successivamente ha spiegato come mai apparentemente Edoardo sarebbe talvolta ... Clizia Incorvaia, la suocera spara a zero sulla sorella: "La conosco e ... Colpo di scena durante la trasmissione, a sorpresa entra Emanuela Fuin in difesa di Micol: "Edoardo è un ‘babbazzu, non ho mai visto mio figlio guardare una ragazza come guarda te" ...1:22 Grande Fratello Vip, Micol Incorvaia: le parole per Edoardo e Antonella play 1 • di Mediaset 5:16 Grande Fratello Vip, l'incontro tra Micol Incorvaia e Edoardo Donnamaria play 1 • di Mediaset 1:3 ...