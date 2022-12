Clima | storica intesa nella Ue sulle emissioni | chi inquina paga

Agenzia ANSA

... per consentire alle imprese europee di competere il più possibile ad armi pari con quelle di Paesi dove le politiche delsono meno stringenti, evitando delocalizzazione e perdita di posti di ...... per consentire alle imprese europee di competere il più possibile ad armi pari con quelle di Paesi dove le politiche delsono meno stringenti, evitando delocalizzazione e perdita di posti di ... Clima: storica intesa in Ue sulle emissioni, chi inquina paga - Cronaca L'Ue compie un grande balzo in avanti sulle misure per arrivare alla neutralità climatica entro metà secolo. Dopo una maratona negoziale cominciata venerdì alle 11 e conclusa nelle prime ore del matti ...Dopo una maratona negoziale cominciata venerdì alle 11 e conclusa nelle prime ore del mattino, le istituzioni europee hanno raggiunto un accordo sui connotati del nuovo mercato della CO2 dei Ventisett ...