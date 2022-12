Cinema in stop motion | storia e fascino di un’arte senza tempo

Leggi su screenworld

(Di domenica 18 dicembre 2022) Con la recente uscita di Pinocchio di Guillermo del Toro su Netflix abbiamo assistito all’ennesimo esempio della forza narrativa e formale della, tecnica di animazione che è una componente fondamentale delda più di un secolo. Com’è nata? Qual è la sua funzione? Chi sono i nomi fondamentali nel campo? Proviamo a rispondere a queste domande ripercorrendo ladella tecnica e la sua importanza per ild’animazione (e non solo). Cos’è laCome indica il suo nome, la(nota anche come animazione a passo uno in italiano) si basa sul principio del movimento, simulato un pezzo per volta. Prima della nascita deltografo vero e proprio, la filosofia di base di tale ...