Ciclocross alle Olimpiadi nel 2026? L’organizzazione in Val di Sole | “Stiamo pensando di metterlo come test event”

Leggi su oasport

(Di domenica 18 dicembre 2022) Secondo anno consecutivo di grande spettacolo per la Coppa del Mondo diin Val di. La neve e il ghiaccio ieri hanno reso le gare complicate, ma non sono mancati i colpi di scena, cosìsono stati presenti campioni del calibro di Mathieu van der Poel. Una location simile potrebbe essere ideale anche per una manifestazione iridata che troverebbe ancora più appeal. Il commento a Wielerflits di Fabio Sacco, direttore di APT Val di: “Abbiamo già organizzato tre Mondiali di mountain bike e un quarto si aggiungerà nel. Allora perché non potremmo organizzare un Mondiale diin Val di? Ma ufficialmente non ne abbiamo ancora parlato”. Mondiali, ma non solo. Ilda anni punta più in alto: il sogno è quello di ...