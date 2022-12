Chiara Ferragni “sposta l’attenzione” dopo il caso “pandoro” sollevato da Selvaggia Lucarelli | cosa è successo

(Di domenica 18 dicembre 2022) Qualcuno dovrà pure scriverlo. Mi prendo il rischio di finire dalla parte sbagliata (faccio dell’ironia) per raccontarviè accaduto ain queste ore, nel tentativo (“dicheno”) di distoglieredal verodel momento legato al suo(sempre sia lodata).il“pandori”... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Adnkronos

Qualcuno dovrà pure scriverlo. Mi prendo il rischio di finire dalla parte sbagliata (faccio dell'ironia) per raccontarvi cosa è accaduto ain queste ore, nel tentativo (" dicheno ") di distogliere l'attenzione dal vero caso del momento legato al suo pandoro (sempre sia lodata Selvaggia Lucarelli )."..."Fate schifo".contro gli haters che, con offese e insulti, commentano il video pubblicato dall'imprenditrice e influencer, che posa in intimo indossando i capi di un noto brand. Chiara Ferragni: "Insulti e offese, fate schifo" - Video Nuova settimana e nuova polemica nei confronti dell’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Ormai le critiche non sono una novità per l’influencer che ha imparato a rispondere a tono ai suoi haters.Chiara Ferragni “sposta l’attenzione” dopo il caso “pandori” sollevato da Selvaggia Lucarelli: cosa è successo in queste ore sui social.