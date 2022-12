Chiara Ferragni | “Così non lo aveva mai fatto” Il duro sfogo dopo le critiche sul fisico e sul suo lavoro

Stile e Trend Fanpage

Altri insulti adopo alcuni contenuti in intimo: lei sbotta e risponde mostrando i messaggi degli haters. Nuovi scatti in intimo e nuova polemica contro. Questa volta, però, la ...Breve gita a Catania per Marina di Guardo e Francesca, madre e sorella della famosa influencer. La scrittrice, insieme alla sua secondogenita, ha pubblicato sui rispettivi profili Instagram foto e video dai principali luoghi della città, ... Chiara Ferragni contro i commenti sessisti per il video in intimo: Mio marito non è il mio padrone Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Una valanga di commenti, molti dei quali di critica, al suo ultimo video, in cui appare in un completino intimo rosso per pubblicizzare una nota marca, e Chiara ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...