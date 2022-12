Chi ha vinto la finale dei mondiali in Qatar 2022? Risultato finale Argentina Francia in diretta

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 18 dicembre 2022) Oggi è il gran giorno,si contenderanno ladel mondiale in. Dalle ore 16.00 è iniziata la sfida che vede contrapposte alcune delle stelleper aggiudicarsi, e alzare al cielo, la Coppa del Mondo. E’ Messi contro Mbappé, ma anche Alvarez contro Giroud, tanto per citare qualche nome dei protagonisti. Del resto eliminate le outsider Croazia e Marocco come da pronostico adesso per le due nazionali rimaste è tempo di fare sul serio: ma chi trasi aggiudicherà il match? Chi vincerà itra? Pronostici e quote scommesse per laChi ha ...