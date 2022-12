Calcio News 24

EccoMontiel, terzino argentino che ha messo a segno l'ultimo rigore della serie in Argentina Francia L'Argentina è Campione del Mondo per la terza volta nella sua storia, dopo aver battuto ...La passione dei tifosi entra nel vivo dell'atto finale della competizione iridata e c'è, grazie ... Loro sono Violeta e: non sono né amici, né fidanzati, né conoscenti. Si vedono per la ... Chi è Gonzalo Montiel, autore del rigore decisivo in Argentina Francia Ecco chi è Gonzalo Montiel, terzino argentino che ha messo a segno l’ultimo rigore della serie in Argentina Francia L’Argentina è Campione del ...La Germania era una delle favorite per la vittoria della Coppa del Mondo nel 2014 e gli uomini di Joachim Low hanno iniziato il torneo sconfiggendo il Portogallo per 4-0 per rendere chiare le loro int ...