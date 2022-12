Charlotte Casiraghi | perché suo figlio Raphaël non potrà mai accedere al trono?

Leggi su amica

(Di domenica 18 dicembre 2022) E’ il pronipote del principe Alberto di Monaco ma nonmai salire sul. Il fratellino, invece, sì.Raphael,die dell’attore Gad Elmaleh, è stato trattato diversamente? (foto: Getty) Ieri, 17 dicembre,Elmaleh ha compiuto 9 anni. E, crescendo, sta diventando sempre più consapevole di far parte di una delle famiglie nobiliari più famose al mondo. Sua madre, infatti, è. Sua nonna, la principessa Carolina di Monaco. E i suoi prozii Alberto e Charlene di Monaco, regnanti del principato. Nonostante la discendenza importante, però, il piccolo non è mai entrato nella linea di successione e nonmai salire sul. Per quale ...