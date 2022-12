Charles Bukowski | la schiavitù del lavoro e il coraggio di essere liberi

Leggi su dilei

(Di domenica 18 dicembre 2022) Viviamo così, in un limbo sospeso tra ansia, stress e impegni professionali, gli stessi che utilizziamo per riempire la nostra vita con l’illusione che più siamo impegnati, più valiamo come persone. Perché ci hanno insegnato che è ila definire la nostra identità, a garantirci quel posto nella società, e noi gli abbiamo creduto. Perché poi è vero che ilnobilita l’uomo, e questo non possiamo negarlo. Ma non possiamo far finta di vedere come, troppo spesso, quello stessoci annulla, allontanandoci dai legami, dalle passioni, privandoci del nostro tempo e dei nostri spazi. La verità è che siamo schiavi di quel mito della produttività che negli anni si è trasformato in una prigione sempre più soffocante. Lo sappiamo che lì fuori c’è un mondo che ci aspetta, pieno di persone, esperienze e di opportunità, eppure abbiamo ...