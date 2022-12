ItaSportPress

Sul podio troviamo anchee Londra,risultano tra le città più prenotate per il periodo compreso tra Natale e Capodanno. In Italia, vanno per la maggiore anche Milano e Napoli, ...Sono subentrato in 4 squadre dopo di lui, non c'era nessuno, dai magazzinieri ai presidenti,parlasse male di lui. È successo con, Fiorentina, Sampdoria e Milan. Era sempre amato ... Catania, ma che combini Il Santa Maria Cilento affonda la capolista CATANIA - La Nuoto Catania chiude l’anno con una sconfitta, quella contro il Quinto, ieri pomeriggio alla Scuderi. 11-12 il risultato al termine del ...Il Catania perde 2-1 a Santa Maria Cilento ed è costretta a subire la prima sconfitta in campionato dopo 15 partite di imbattibilità.