Carlo Cracco | quanto costa il Super Panettone? Non è diverso dagli altri

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 18 dicembre 2022) Ilè il dolce natalizio per eccellenza:il gioiellino tradizionale di chef? È diventato una vera e propria star dopo il debutto televisivo a Master Che, programma di cucina che ha abbandonato dopo alcuni anni.è uno degli chef più famosi in Italia diventato anche un personaggio televisivo. In molti notano che negli ultimi anni le sue apparizioni sul piccolo schermo sono sempre più rare. Il motivo è chesi dedica quotidianamente al suo ristorante di Milano dove accoglie ammiratori e clienti proponendo piatti davvero unici. L'avventura televisiva lo ha reso famoso ed è per questo che i prodotti presenti nel suo shop vanno a ruba. In vista del Natale il giudice più temuto di Master Chef non poteva ...