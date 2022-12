Calendario sci alpino oggi | orari domenica 18 dicembre | programma | tv | streaming | pettorali | italiani in gara

OA Sport

... salto con glidi fondo, short track,alpinismo, bob, speed skating, biathlon e slittino naturale. Ci sarà inoltre l'IBU Cup di biathlon.SPORT INVERNALI OGGI ...10.00alpino, Coppa del Mondo Alta Badia: 1a m. gigante maschile - Rai2, Eurosport 1, RaiPlay, Eurosport Player 11.30alpino, Coppa del Mondo St. Moritz: super - G femminile - RaiSport+HD, Eurosport 1, RaiPlay, Eurosport Player 13.30alpino, Coppa del Mondo Alta Badia: 2a m. gigante maschile - Rai2, Eurosport ... Calendario sci alpino oggi: orari 18 dicembre, programma, tv, streaming, pettorali, italiani in gara Oggi, sabato 17 dicembre, saranno di scena diversi sport invernali: gare di Coppa del Mondo per sci alpino, salto con gli sci, sci di fondo, combinata nordica, short track, speed skating, biathlon, sn ...Nella terza discesa stagionale Elena Curtoni fa meglio di Sofia Goggia in carica di specialità: la bergamasca finisce però all'ospedale per una frattura scomposta al secondo e terzo metacarpo della ma ...