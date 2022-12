Calendario biathlon oggi | Annecy 2022 | orari gare domenica 18 dicembre | programma | tv | streaming | startlist | italiani in gara

OA Sport

Ci sarà inoltre l'IBU Cup diSPORT INVERNALI OGGI ...PROGRAMMA MASS START ANNECY - LE GRAND BORNAND 18 DICEMBRE DOMENICA 18 DICEMBRE 2022 Ore 12.10: mass start maschile 15 km Ore 14.15: mass start femminile 12.5 km Calendario biathlon oggi, Annecy 2022: orari gare 18 dicembre, programma, tv, streaming, startlist, italiani in gara Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Oggi, sabato 17 dicembre, saranno di scena diversi sport invernali: gare di Coppa del Mondo per sci alpino, salto con gli sci, sci di fondo, combinata nordica, short track, speed skating, biathlon, sn ...