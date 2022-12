Calendario biathlon oggi | Annecy 2022 | orari gare 18 dicembre | programma | tv | streaming | startlist | italiani in gara

(Di domenica 18 dicembre 2022) La terza tappa della Coppa del Mondo-2023 diterminerà quest’con le due mass start. Ad-Le Grand Bornand (Francia) ilodierno si aprirà con lamaschile alle ore 12:10 e si chiuderà poi con la prova femminile, indalle ore 14:15. Tra i maschi l’unico italiano presente sarà Tommaso Giacomel, che proverà a ottenere un altro piazzamento nella top ten dopo il nono posto dell’inseguimento di ieri. Nella prova femminile saranno invece al via Lisa Vittozzi (ieri magnifica seconda nella pursuit) e Dorothea Wierer ed entrambe andranno a caccia del podio. Le due mass start di-Le Grand Bornand si potranno vedere in diretta tv su Eurosport 1 (lafemminile) ed Eurosport 2 (la prova ...

La classifica generale di Coppa del Mondo femminile di2022/2023 aggiornata dopo l'inseguimento di Annecy - Le Grand Bornand. Vince Elvira Oeberg ... La classifica generale della Coppa del Mondo 2022/2023 diaggiornata dopo l' inseguimento maschile di Annecy - Le Grand Bornand , in Francia. Calendario biathlon oggi, Annecy 2022: orari gare sabato 17 dicembre, programma, tv, streaming, startlist, italiani in gara