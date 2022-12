Calciomercato Milan – Maldini propone all’Atletico Madrid un super scambio

(Di domenica 18 dicembre 2022) Nuovo affare dipossibile in casa, con i rossoneri pronti a rimpiazzare un giocatore che non convince più come prima.

Il Milanista

, Rebic per il colpo in attaccoAnte Rebic via nel mercato di gennaio è una delle ipotesi sulla quale potrebbe concentrarsi il mercato invernale del. A sinistra c'è Leao, ma ...Paolo Maldini © LaPresseI contratti di entrambi i giocatori sono in scadenza nel 2024 e ilpunta quanto prima a trovare un nuovo accordo sia con l'entourage del portoghese sia con quello dell'... Calciomercato Milan, voce folle: “Colpo clamoroso, può arrivare in prestito” | News Per il danese, reduce dall’avventura Mondiale con la sua Nazionale, semplice lavoro differenziato per iniziare LEGGI […] L’articolo Milan, Pioli ritrova Simon Kjaer in ritiro proviene da Calcio News ...Il Real Madrid è scatenato dopo il colpo Endrick, affare che però non sarà l'unico. Con un effetto domino 'rischia' anche l'Inter ...