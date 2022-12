Calciomercato Milan – Dalla Spagna | “Real Madrid e Asensio avanti uniti”

Pianeta Milan

Commenta per primo Giacomo Murelli , vice allenatore del, ha rilasciato un'intervista aTV : 'Questo è un periodo molto importante, ci permette di ritrovare la condizione che dovremmo avere nel corso della stagione. Si sta lavorando con serenità dal punto di vista tecnico e ...... ha detto la giornalista ai microfoni di.it , sul canale Twitch TVPLAY. ' Sì, l'anno scorso non si notava troppo l'assenza di Bennacer; ma quest'anno, invece, ilha sofferto molto ... Calciomercato Milan – Maldini propone all’Atletico Madrid un super scambio Secondo le indiscrezioni i Reds si sono aggiunti alle pretendenti per il centrocampista dei rossoneri Aumentano le pretendenti per Ismael Bennacer, elemento fondamentale del centrocampo del Milan, in ...Un top club di Premier League vorrebbe mettere a segno una sontuosa tripletta in ambito di calciomercato: anche Dusan Vlahovic nel mirino ...