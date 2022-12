Calciomercato Milan – Dalla Spagna | c’è anche il Barcellona su Amrabat

Pianeta Milan

Commenta per primo È tutto pronto per il gran finale dei Mondiali in Qatar . Al Lusail Stadium, per assistere alla partitissima tra Francia e Argentina, è arrivato anche l'attaccante delZlatan Ibrahimovic , ripreso dalle telecamere a scherzare e sorridere con il presidente francese Emmanuel Macron, lo sceicco Tamim bin Hamad al - Thani , Paul Pogba e il presidente della Fifa ...Commenta per primo Ismael Bennacer è uno dei pezzi pregiati del centrocampo del. L'algerino è in scadenza a giugno 2024 e sta negoziando il rinnovo con i rossoneri. All'orizzonte però, spunta i l Liverpool di Jurgen Klopp , che si prepara ad avanzare un'offerta per il ... Calciomercato Milan – Maldini propone all’Atletico Madrid un super scambio Calciomercato, Mac Allister e Fofana osservati speciali dai club di Serie A. Manca poco all’inizio della finale dei Mondiali Qatar 2022 tra Francia e Argentina, vediamo quali sono i giocatori in campo ...I rossoneri monitorano diversi profili per puntellare la mediana a disposizione di Pioli, per l'estate interesserebbe anche Milinkovic-Savic ...