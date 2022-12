Calcio | Mondiali 2022 È il giorno della finale | Francia per il bis | Messi per la storia e forse anche di più

Leggi su oasport

(Di domenica 18 dicembre 2022) La tanto attesa domenica 18 dicembre è finalmente arrivata: sin dall’inizio deidiin Qatar (per la precisione dal 20 novembre) era ormai ben noto che questa sarebbe stata la data ultima, decisiva per l’assegnazioneCoppa del Mondo. Tante le aspettative (rispettate), tanti i pronostici (ribaltati), tanto lo spettacolo (mai mancato), ma adesso manca solo una partita, la più importante, ladei: l’una di fronte all’altra ci saranno Argentina e. Partiamo da quest’ultima che, ricordiamo, è arrivata a questa Coppa del Mondo da campione in carica, forte del successo ottenuto incontro la Croazia in Russia nel 2018. Nonostante gli infortuni (non da poco, basti pensare a Mike Maignan o a Paul Pogba, ...