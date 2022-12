Buzzanca | Iva Zanicchi | ' in ultimo film insieme stava già male | ma al ciak si rianimava' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 dicembre 2022) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Ricordo che, quando ho saputo di questo, sono andata a casa di Lando per dare una mano a questo regista italoamericano, che non conosceva nessuno, e che voleva Lando per il ruolo di un prete. Lui è stato carinissimo, nonbenissimo ma quando abbiamo girato per una settimana in un quartiere di Roma, appena il regista diceva, sie ridiventava il Lando giovane, forte: è il miracolo degli attori, di tutti i grandi attori". E' il ricordo che Ivaaffida all'Adnkronos nel giorno della morte di Lando Buzzanca, scomparso oggi a Roma all'età di 87 anni. Laè stata infatti tra i protagonisti di 'W gli Sposi', del 2019, l'dell'attore, che è anche l'...