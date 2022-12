Buzzanca | Foti | ' ci lascia pezzo di storia della commedia italiana'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 dicembre 2022) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - “Oggi ciun grande attore, simboloe motivo di vanto per la nostra Nazione. Riposa in pace Lando, hai scritto pagine storiche di cinema e teatro. La mia vicinanza e le mie condoglianze alla famiglia da parte di tutto il gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati”. Così in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso