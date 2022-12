Boxe | i convocati dell’Italia per l’ultimo ritiro del 2022 ad Assisi

(Di domenica 18 dicembre 2022) L’anno solaresi chiuderà per la Nazionale italiana dicon ilin programma ad, presso il Centro Nazionale di Pugilato, da martedì 27 a venerdì 30 dicembre: sono 35 gli azzurri, di cui 18 uomini e 17 donne. Lo staff sarà composto dal DT Emanuele Renzini e da altri 6 tecnici. IPeso Pugile Comitato ASD ELITE MASCHILE 1 48 ESPOSITO LEONARDO TS BOXING CLUB FIRENZE 2 51 PLATANIA NICOLINO SC LANZA3 54 SCIACCA TOMMASO SC EXTREME 4 57 BALDASSI MICHELE CP FIAMME AZZURRE 5 57 IOZIA FRANCESCO SC EAGLE 6 60 SALERNO DANIELE SC DRESDA 7 63,5 GIANNOTTI GIACOMO EM REGGIANAGINO BONDOVALLI 8 63,5 MALANGA GIANLUIGI CP FIAMME AZZURRE 9 71 MAGRI FRANCESCO PL QUERO ...

