Borussia Dortmund | ancora in bilico il rinnovo di Moukoko | tre club sul tedesco

Calciomercato.com

Secondo quanto riporta il Sun , i Red Devils preparano un budget da 200 milioni di sterline per l'essalto a J ude Bellingham dele Frenkie De Jong del Barcellona .Commenta per primo 'Le cifre che circolano non sono giuste. Vi assicuro che ilnon ha mai fatto offerte del genere (attorno ai 5 milioni, ndr) a Moukoko ' - ha dichiarato l'agente del 18enne tedesco. Borussia Dortmund, frecciata dall'agente di Moukoko | Mercato Lionel Messi è il settimo calciatore della storia ad aver segnato sia in una finale di Champions League che dei Mondiali di calcio.Il 18enne bianconero è gia passato dall'Under 19 alla Next Gen. A Vicenza ha esordito in prima squadra a 16 anni come Baggio ...