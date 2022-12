Bonus 150 euro | la scadenza per chi deve inoltrare la domanda

Leggi su consumatore

(Di domenica 18 dicembre 2022) Ilda 150è rivolto anche ad alcune categorie di percettori che devonolaall’Inps In queste settimane sono in corso le operazioni di pagamento del secondoanti inflazione previsto dal governo Draghi in chiusura di mandato. Si tratta delda 150una tantum rivolto a lavoratori e L'articolo proviene da Consumatore.com.